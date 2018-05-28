Италия проведет новые парламентские выборы, если правительство Коттарелли не получит вотума доверия

Бывший высокопоставленный представитель МВФ Карло Коттарелли, которому президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать переходное правительство, заявил, что новые парламентские выборы в стране могут пройти после августа, если его кабинет не получит вотума доверия, сообщают в понедельник итальянские СМИ.
"В том случае, если парламент не выразит доверия правительству Италии, выборы будут проведены после августа", - сказал К.Коттарелли, отметив, что выборы могут состояться и в начале 2019 года.
Как сообщалось, президент Италии С.Маттарелла поручил К.Коттарелли сформировать временное правительство страны на фоне политического кризиса. Ранее глава государства отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему Джузеппе Конте, кандидатуру которого н пост премьер-министра в качестве компромиссного решения ранее выдвинули партия "Лига" и движение "Пять звезд".
Причиной разногласий стал пост министра экономики, на который претендовал Паоло Савона, который известен резкой критикой в адрес ЕС. В частности, он противник продвигаемых Брюсселем мер жесткой бюджетной экономии в европейских странах.
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