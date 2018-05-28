Росатом в 2018г планирует обсудить с заказчиком из Саудовской Аравии предложения по строительству АЭС

ГК "Росатом" в 2018 году планирует обсудить с заказчиком из Саудовской Аравии предложения по строительству АЭС, следует из годового отчета подконтрольного госкорпорации АО "Концерн Росэнергоатом".
"Саудовская Аравия. В 2018 году планируется провести цикл встреч с заказчиком по обсуждению интегрированного предложения госкорпорации "Росатом", включающего оказание сервисных услуг", - говорится в отчете.
"Росатом" подал заявку на участие в тендере на строительство двух атомных блоков в Саудовской Аравии, заявлял в феврале журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Итоги тендера на строительство АЭС Саудовская Аравия планирует подвести к концу 2018 года.
"Росэнергоатом" оказывает сервисные услуги зарубежным заказчикам на энергоблоках российского дизайна. Согласно отчету, в 2017 г. компания подписала контракт на сервисное обслуживание планируемой к сооружению АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и строящейся в Турции АЭС "Аккую".
В 2018 год "Росэнергоатом" планирует согласовать и подписать сервисный контракт с Комиссией по атомной энергии Бангладеш на техподдержку АЭС "Руппур" а также подписать допсоглашение к сервисному контракту на выполнение пусконаладочных работ и техподдержку при вводе в эксплуатацию АЭС "Аккую".
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