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СНГ 28.05.2018 16:58

Росатом в 2018г планирует обсудить с заказчиком из Саудовской Аравии предложения по строительству АЭС

ГК "Росатом" в 2018 году планирует обсудить с заказчиком из Саудовской Аравии предложения по строительству АЭС, следует из годового отчета подконтрольного госкорпорации АО "Концерн Росэнергоатом".

"Саудовская Аравия. В 2018 году планируется провести цикл встреч с заказчиком по обсуждению интегрированного предложения госкорпорации "Росатом", включающего оказание сервисных услуг", - говорится в отчете.

"Росатом" подал заявку на участие в тендере на строительство двух атомных блоков в Саудовской Аравии, заявлял в феврале журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Итоги тендера на строительство АЭС Саудовская Аравия планирует подвести к концу 2018 года.

"Росэнергоатом" оказывает сервисные услуги зарубежным заказчикам на энергоблоках российского дизайна. Согласно отчету, в 2017 г. компания подписала контракт на сервисное обслуживание планируемой к сооружению АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и строящейся в Турции АЭС "Аккую".

В 2018 год "Росэнергоатом" планирует согласовать и подписать сервисный контракт с Комиссией по атомной энергии Бангладеш на техподдержку АЭС "Руппур" а также подписать допсоглашение к сервисному контракту на выполнение пусконаладочных работ и техподдержку при вводе в эксплуатацию АЭС "Аккую".

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]