Столтенберг назвал Грузию и Украину особо ценными партнерами НАТО, поддержка которых будет продолжена

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что Североатлантический альянс будет и в дальнейшем оказывать поддержку Грузии и Украине.

"НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине", - сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, Грузия и Украина являются "особо ценными" и "очень близкими" партнерами НАТО.