Расширение TANAP замедлит рост спроса на СПГ в Европе - эксперт

Расширение Трансанатолийского газопровода (TANAP), как ожидается, замедлит рост спроса на СПГ в Европе и поможет смягчить опасения относительно безопасности поставок, вызванные доминированием России в сфере европейского газового импорта, пишет главный аналитик по энергетике Interfax Energy Питер Стюарт в обзоре Global Gas Analytics (GGA).
Экспорт американского СПГ обычно предлагается в качестве потенциального решения проблем энергетической безопасности Европы, однако трубопроводный импорт, как правило, обходится дешевле.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения "Шах-Дениз" в рамках "Стадии-2" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Запуск газопровода запланирован на 12 июня. На церемонии будут присутствовать президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.
Поставки по TANAP, как ожидается, начнутся до конца июня, а полная мощность будет достигнута в течение года.
Закладка фундамента TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность TANAP будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров. Акционерами проекта являются ГНКАР (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).
TANAP является основой проекта "Южного газового коридора", который предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках "Стадии-2" разработки "Шах-Дениза". TANAP будет связан с Трансадриатическим газопроводом (TAP), который соединит Грецию, Албанию и юг Италии.
В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.
Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).
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