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ТЭК 28.05.2018 18:06

Расширение TANAP замедлит рост спроса на СПГ в Европе - эксперт

Расширение Трансанатолийского газопровода (TANAP), как ожидается, замедлит рост спроса на СПГ в Европе и поможет смягчить опасения относительно безопасности поставок, вызванные доминированием России в сфере европейского газового импорта, пишет главный аналитик по энергетике Interfax Energy Питер Стюарт в обзоре Global Gas Analytics (GGA).

Экспорт американского СПГ обычно предлагается в качестве потенциального решения проблем энергетической безопасности Европы, однако трубопроводный импорт, как правило, обходится дешевле.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения "Шах-Дениз" в рамках "Стадии-2" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Запуск газопровода запланирован на 12 июня. На церемонии будут присутствовать президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Поставки по TANAP, как ожидается, начнутся до конца июня, а полная мощность будет достигнута в течение года.

Закладка фундамента TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность TANAP будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров. Акционерами проекта являются ГНКАР (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

TANAP является основой проекта "Южного газового коридора", который предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках "Стадии-2" разработки "Шах-Дениза". TANAP будет связан с Трансадриатическим газопроводом (TAP), который соединит Грецию, Албанию и юг Италии.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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