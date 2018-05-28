Роскомнадзор потребовал от Apple изъять в России Telegram из AppStore

Роскомнадзор потребовал от компании Apple прекратить распространение на территории РФ приложения Telegram в он-лайн магазине компании AppStore, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера.

"Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в AppStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных пуш-уведомление для российских пользователей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Там отмечается, что регулятор в кратчайшие сроки ждет ответа от Apple о дальнейших действиях компании, "направленных на решение данных проблемных вопросов".

В пресс-службе отметили, что в противном случае возможны действия "по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple".

13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. Однако Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России.