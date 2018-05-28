Возможности влияния на политику Азербайджана извне равны нулю- Алиев

Возможности влияния на политику Азербайджана извне равны нулю, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Глава государства отметил, что после 2003 года было обеспечено динамичное развитие Азербайджана. «Мы смогли построить сильное, мощное государство. Сегодня Азербайджан в полном смысле этого слова является страной, проводящей независимую политику. Таких стран на карте мира сегодня не так много. Мы проводим полностью независимую политику. Наша политика построена на национальных интересах. Интересы азербайджанского народа являются источником нашей политики, ее основой. Возможности влияния на нашу политику извне равны нулю»,- сказал президент.

По его словам, сейчас, попыток повлиять на политику Азербайджана нет, так как страна проводит принципиальную политику. «Эта политика поддерживается и защищается азербайджанским народом. Единство народа и власти является основной причиной наших успехов», - сказал И.Алиев.

Президент подчеркнул, что сегодня Азербайджан укрепил свои позиции на международной арене, стал страной, имеющей очень большой авторитет на международной арене.

«Число стран, сотрудничающих с нами, возрастает. Мы дважды председательствовали в Совете безопасности ООН, являющейся самой авторитетной структурой мира. В следующем году мы приступим к председательству во второй крупнейшей после ООН организации – Движении неприсоединения. Мы очень тесно сотрудничаем со всеми другими ведущими международными организациями. Мы являемся членом некоторых организаций, с некоторыми же организациями осуществляем деятельность в рамках сотрудничества. Мировое сообщество относится к Азербайджану с большим уважением. Сегодня Азербайджан на политической карте мира занимает очень прочное место», - сказал И. Алиев.

Б.Рустамбеков