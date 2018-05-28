Аббас намерен добиваться создания независимой Палестины со столицей в Иерусалиме, во вторник вернется к работе

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в понедельник заявил, что его здоровье ухудшилось после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля, он будет добиваться, чтобы Иерусалим стал столицей независимой Палестины, сообщает "Таймс оф Исраэл".

"Мы достигнем наших целей - получим независимое государство со столицей в Иерусалиме. И если вопрос Иерусалима довел меня до больницы, то я выписался для того, чтобы назвать Иерусалим столицей Палестины", - сказал М.Аббас.

Глава ПНА добавил, что полностью выздоровел и во вторник вернется к работе. 83-летний глава палестинской администрации Махмуд Аббас был госпитализирован 20 мая с высокой температурой после операции на ухе. В понедельник он выписался из больницы.