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Дальнее зарубежье 28.05.2018 19:15

Аббас намерен добиваться создания независимой Палестины со столицей в Иерусалиме, во вторник вернется к работе

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в понедельник заявил, что его здоровье ухудшилось после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля, он будет добиваться, чтобы Иерусалим стал столицей независимой Палестины, сообщает "Таймс оф Исраэл".

"Мы достигнем наших целей - получим независимое государство со столицей в Иерусалиме. И если вопрос Иерусалима довел меня до больницы, то я выписался для того, чтобы назвать Иерусалим столицей Палестины", - сказал М.Аббас.

Глава ПНА добавил, что полностью выздоровел и во вторник вернется к работе. 83-летний глава палестинской администрации Махмуд Аббас был госпитализирован 20 мая с высокой температурой после операции на ухе. В понедельник он выписался из больницы.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, АББАС, БОЛЕЗНЬ, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]