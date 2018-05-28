Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9906 RUR   0.0276 GBR   2.2728 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.71 Brent   78.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 15° 22° 31 Май 16° 24° 1 Июн 17° 26°

СНГ 28.05.2018 19:34

Третьяковская галерея после нападения на картину Репина потребует убрать алкоголь из ресторана при музее

Ресторан при Третьяковской галерее действительно продавал алкоголь, но в музее будут настаивать, чтобы эта практика прекратилась, заявила директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова.

"На территории Третьяковской галереи нет ни одного кафа или ресторана в собственности музея - это все арендаторы. (...) В ресторане "Братья Третьяковы" есть алкогольные напитки, маленькие шкалики алкоголя были в кафе (при музее - ИФ). Сейчас будем разговаривать, чтобы это оттуда убиралось. Ресторан - отдельное здание, будет сложно убедить владельцев отказаться. Но лицензии у заведений, безусловно, есть", - сказала З.Трегулова в понедельник журналистам.

26 мая полиция задержала мужчину, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

Впоследствии мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки. "Приехал посмотреть на нее (картину - ИФ), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то", - сказал задержанный в ходе допроса, видео которого опубликовало МВД РФ.

Картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", также известной как "Иван Грозный убивает своего сына", в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея в субботу. Ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, МУЗЕЙ, АЛКОГОЛЬ, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Азербайджанский музей музыкальной культуры принял участие в Международном фестивале "Интермузей-2014" в Москве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]