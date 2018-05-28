Роскомнадзор дал Apple месяц для ответа на требование удалить Telegram из AppStore

Роскомнадзор в течение месяца ожидает от Apple ответ о действиях компании по прекращению распространения приложения Telegram в онлайн-магазине AppStore, сообщил глава ведомства Александр Жаров в понедельник.

"Мы отправили им (Apple) юридически значимое письмо и ждем от них юридически значимого ответа. Поскольку компания Apple, как и другие транснациональные компании, компания с высокой степенью бюрократии, ответ ожидаем в течение месяца", - сказал А.Жаров в понедельник "Интерфаксу".