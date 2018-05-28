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СНГ 28.05.2018 20:01

Роскомнадзор дал Apple месяц для ответа на требование удалить Telegram из AppStore

Роскомнадзор в течение месяца ожидает от Apple ответ о действиях компании по прекращению распространения приложения Telegram в онлайн-магазине AppStore, сообщил глава ведомства Александр Жаров в понедельник.

"Мы отправили им (Apple) юридически значимое письмо и ждем от них юридически значимого ответа. Поскольку компания Apple, как и другие транснациональные компании, компания с высокой степенью бюрократии, ответ ожидаем в течение месяца", - сказал А.Жаров в понедельник "Интерфаксу".

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Тэги: РОССИЯ, РОСКОМНАДЗОР, APPLE, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]