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СНГ 28.05.2018 20:22

Россельхознадзор в ближайшее время планирует проверить производителей сухого молока Казахстана

Россельхознадзор, заподозривший Казахстан в реэкспорте белорусского сухого молока, в ближайшее время планирует проверить казахстанских производителей сухого молока

"Сегодня направим казахстанским коллегам письмо с предложением в течение ближайших двух-трёх дней проверить предприятия, с которых в Россию поставляется сухое молоко", - сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Генеральной ассамблеи Всемирной фермерской организации в понедельник в Москве.

По его словам, столь жёсткий срок обусловлен аналогичным предложением Казахстана проверить российских производителей. "Мы в субботу получили письмо о том, что они намерены завтра (т.е. в воскресенье - ИФ) приехать в Оренбургскую область для проверки производителей сухого молока - сказал он. - А поскольку у нас все должно быть паритетным, мы тоже заявляем о коротких сроках".

Как заявлял С.Данкверт "Интерфаксу" ранее, Россельхознадзор заподозрил Казахстан в поставках в РФ белорусского сухого молока. Подозрение возникло в связи с тем, что в этом году Казахстан резко увеличил поставки этой продукции в РФ. Как показал анализ, по данным на 23 мая этого года, Казахстан ввез в РФ 5,742 тыс. тонн этой продукции. До этого за весь 2017 год было поставлено всего 772 тонны.

Служба не исключала, что через Казахстан в Россию могло поставляться белорусское сухое молоко, к качеству и безопасности которого у Россельхознадзора много претензий.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОЛОКО, ПРОВЕРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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