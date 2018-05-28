Россельхознадзор в ближайшее время планирует проверить производителей сухого молока Казахстана

Россельхознадзор, заподозривший Казахстан в реэкспорте белорусского сухого молока, в ближайшее время планирует проверить казахстанских производителей сухого молока

"Сегодня направим казахстанским коллегам письмо с предложением в течение ближайших двух-трёх дней проверить предприятия, с которых в Россию поставляется сухое молоко", - сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Генеральной ассамблеи Всемирной фермерской организации в понедельник в Москве.

По его словам, столь жёсткий срок обусловлен аналогичным предложением Казахстана проверить российских производителей. "Мы в субботу получили письмо о том, что они намерены завтра (т.е. в воскресенье - ИФ) приехать в Оренбургскую область для проверки производителей сухого молока - сказал он. - А поскольку у нас все должно быть паритетным, мы тоже заявляем о коротких сроках".

Как заявлял С.Данкверт "Интерфаксу" ранее, Россельхознадзор заподозрил Казахстан в поставках в РФ белорусского сухого молока. Подозрение возникло в связи с тем, что в этом году Казахстан резко увеличил поставки этой продукции в РФ. Как показал анализ, по данным на 23 мая этого года, Казахстан ввез в РФ 5,742 тыс. тонн этой продукции. До этого за весь 2017 год было поставлено всего 772 тонны.

Служба не исключала, что через Казахстан в Россию могло поставляться белорусское сухое молоко, к качеству и безопасности которого у Россельхознадзора много претензий.