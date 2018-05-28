Могерини уверена, что в Италии найдут выход из политического кризиса

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что верит в возможность выхода из политического кризиса в Италии.
"Я думаю, что будет выработано решение, которое будет соответствовать интересам итальянских граждан", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Ф.Могерини заверила, что полностью доверяет итальянским институтам власти, которым предстоит решать проблему, в том числе - президенту страны Серджо Маттарелле.
Ранее в понедельник президент Италии поручил экономисту Карло Коттарелли сформировать временное правительство страны на фоне политического кризиса. В конце прошлой недели глава государства отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему юристом Джузеппе Конте. Таким образом, коалиция, в которую вошли партия "Лига" и движение "пять звезд", не смогла сформировать Совет министров.
Ожидается, что если правительство К.Коттарелли не получит доверие в парламенте, то в стране пройдут новые выборы. Наблюдатели отмечают, что такой вариант выглядит вероятным.
Возможности влияния на политику Азербайджана извне равны нулю- Алиев
Президент принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану
Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своих исторических землях - Алиев
Газпром утверждает: посторонний вмешался в процесс принятия решения арбитража, где проиграны $4,7 млрд
Открытие Южного газового коридора состоится 29 мая – президент Азербайджана
Расширение TANAP замедлит рост спроса на СПГ в Европе - эксперт
Киев отлично организовал проведение финала Лиги чемпионов - президент УЕФА
Эмин Агаларов стал народным артистом Азербайджана
Thales, Бакметрополитен, Schneider Electric и UFAZ подписали меморандум о сотрудничестве
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar дарит интернет бонусы в честь Дня Республики
В РИКЦ в Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики
Пассажиры рейсов AZAL и Buta Airways на праздник Рамазан получат бесплатное место багажа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»