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Дальнее зарубежье 28.05.2018 20:41

Могерини уверена, что в Италии найдут выход из политического кризиса

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что верит в возможность выхода из политического кризиса в Италии.

"Я думаю, что будет выработано решение, которое будет соответствовать интересам итальянских граждан", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ф.Могерини заверила, что полностью доверяет итальянским институтам власти, которым предстоит решать проблему, в том числе - президенту страны Серджо Маттарелле.

Ранее в понедельник президент Италии поручил экономисту Карло Коттарелли сформировать временное правительство страны на фоне политического кризиса. В конце прошлой недели глава государства отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему юристом Джузеппе Конте. Таким образом, коалиция, в которую вошли партия "Лига" и движение "пять звезд", не смогла сформировать Совет министров.

Ожидается, что если правительство К.Коттарелли не получит доверие в парламенте, то в стране пройдут новые выборы. Наблюдатели отмечают, что такой вариант выглядит вероятным.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, ИТАЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]