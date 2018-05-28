Могерини уверена, что в Италии найдут выход из политического кризиса

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что верит в возможность выхода из политического кризиса в Италии.

"Я думаю, что будет выработано решение, которое будет соответствовать интересам итальянских граждан", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ф.Могерини заверила, что полностью доверяет итальянским институтам власти, которым предстоит решать проблему, в том числе - президенту страны Серджо Маттарелле.

Ранее в понедельник президент Италии поручил экономисту Карло Коттарелли сформировать временное правительство страны на фоне политического кризиса. В конце прошлой недели глава государства отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему юристом Джузеппе Конте. Таким образом, коалиция, в которую вошли партия "Лига" и движение "пять звезд", не смогла сформировать Совет министров.

Ожидается, что если правительство К.Коттарелли не получит доверие в парламенте, то в стране пройдут новые выборы. Наблюдатели отмечают, что такой вариант выглядит вероятным.