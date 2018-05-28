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Дальнее зарубежье 28.05.2018 21:03

Абрамович обрёл гражданство Израиля - СМИ

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович в понедельник получил гражданство Израиля, сообщает израильская газета "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, Р.Абрамович ранее в понедельник прибыл в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве на частном самолете и получил гражданство Израиля в рамках закона о возвращении благодаря его еврейскому происхождению.

По данным "Едиот ахронот", бизнесмен уже открыл банковский счет в Израиле.

Ранее СМИ сообщали, что срок действия предыдущей британской визы российского предпринимателя предположительно истек в апреле, когда он находится за пределами Британии. Заявление на продление британской визы Р.Абрамовича в настоящее время находится на рассмотрении.

Согласно данным на сайте британского МИД, в ряде случаев граждане Израиля имеют возможность посещать Великобританию без визы и находиться в стране до шести месяцев. В частности, это касается поездок, цель которых - туризм, бизнес, учеба. Безвизовый режим для израильтян действует и в отношении многих других стран мира.

На прошлой неделе израильское издание "Исраэль Хайом" сообщало, что в 2015 году российский бизнесмен приобрел недвижимость в тель-авивском престижном районе Неве-Цедек.

"Таймс оф Исраэл" уточняет, что Р.Абрамович станет самым обеспеченным гражданином Израиля. Ранее он несколько раз посещал Израиль и инвестировал средства в несколько местных компаний.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АБРАМОВИЧ, ГРАЖДАНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]