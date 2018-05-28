ФАС предупредила Роснефть за снижение продаж нефтепродуктов, что могло вызвать рост цен

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение ПАО "НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) из-за снижения объемов продаж нефтепродуктов, что могло стать причиной роста цен на бензины Аи-92 и Аи-95, а также дизтопливо, говорится в сообщении службы.

"Одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объемов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах", - приводятся в сообщении слова начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности Дмитрий Махонина.

При этом основная доля снижения объемов продаж нефтепродуктов приходится на "Роснефть", отмечает служба. "Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям", - говорится в пресс-релизе.