Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9906 RUR   0.0276 GBR   2.2728 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.71 Brent   78.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 15° 22° 31 Май 16° 24° 1 Июн 17° 26°

СНГ 28.05.2018 21:24

ФАС предупредила Роснефть за снижение продаж нефтепродуктов, что могло вызвать рост цен

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение ПАО "НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) из-за снижения объемов продаж нефтепродуктов, что могло стать причиной роста цен на бензины Аи-92 и Аи-95, а также дизтопливо, говорится в сообщении службы.

"Одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объемов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах", - приводятся в сообщении слова начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности Дмитрий Махонина.

При этом основная доля снижения объемов продаж нефтепродуктов приходится на "Роснефть", отмечает служба. "Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям", - говорится в пресс-релизе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФАС, РОСНЕФТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Антимонопольные службы стран БРИКС договорились о совместном регулировании транснациональных корпораций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]