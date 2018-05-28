Открытие Южного газового коридора состоится 29 мая – президент Азербайджана

Официальное открытие проекта «Южный газовый коридор», предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, состоится во вторник, 29 мая, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Наши газовые ресурсы позволят в течение 100 и более лет обеспечить им нас самих и наших партнеров. Азербайджан сегодня обеспечивает не только энергетическую безопасность региона, но и стал важной страной для энергетической безопасности в мире. Сейчас мы многое делаем для реализации проекта Южный газовый коридор и завтра состоится официальная церемония его открытия», - сказал И.Алиев в понедельник на торжественном приеме, посвященном Дне Республике и 100-летия создания Азербайджанской демократической республики.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Б.Рустамбеков
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