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Дальнее зарубежье 29.05.2018 09:12

Трамп и Абэ подчеркнули, что важно добиться ликвидации ядерного, химического и биологического оружия в КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ провели в понедельник переговоры по телефону, в ходе которых подчеркнули, что необходимо добиться от КНДР ликвидации арсеналов ядерного, химического и биологического оружия, а также - баллистических ракет, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп сегодня поговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Оба лидера обсудили недавнее развитие событий в КНДР и подтвердили, что встретятся вновь, чтобы продолжить тесную координацию в преддверии планирующейся встречи между лидерами США и КНДР", - отмечается в пресс-релизе администрации США.

В нем говорится, что "президент и премьер-министр обозначили настоятельную необходимость добиться на постоянной основе полной ликвидации корейских программ по ядерному, химическому и биологическому оружию, а также - по баллистическим ракетам".

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]