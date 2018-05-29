Трамп и Абэ подчеркнули, что важно добиться ликвидации ядерного, химического и биологического оружия в КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ провели в понедельник переговоры по телефону, в ходе которых подчеркнули, что необходимо добиться от КНДР ликвидации арсеналов ядерного, химического и биологического оружия, а также - баллистических ракет, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп сегодня поговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Оба лидера обсудили недавнее развитие событий в КНДР и подтвердили, что встретятся вновь, чтобы продолжить тесную координацию в преддверии планирующейся встречи между лидерами США и КНДР", - отмечается в пресс-релизе администрации США.

В нем говорится, что "президент и премьер-министр обозначили настоятельную необходимость добиться на постоянной основе полной ликвидации корейских программ по ядерному, химическому и биологическому оружию, а также - по баллистическим ракетам".