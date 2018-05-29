Четыре лесных пожара тушат в Иркутской области

За минувшие сутки в Иркутской области было выявлено восемь лесных пожаров общей площадью 129,5 га, из которых четыре ликвидированы, а еще четыре локализованы, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.
"На землях лесного фонда четыре возгорания ликвидировано на общей площади 15,5 га: по одному в Иркутском, Братском, Чунском и Тайшетском районах. Еще четыре пожара перешли на текущие сутки в локализованное состояние. Их общая площадь - 114 га", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается тушение трех очагов в Братском районе и одного - в Нижнеилимском районе.
В тушении пожаров задействовано более 70 человек и 32 единицы техники. Авиапатрулирование ведут два самолета Ан-2 и четыре Як-18.
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