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СНГ 29.05.2018 09:45

Четыре лесных пожара тушат в Иркутской области

За минувшие сутки в Иркутской области было выявлено восемь лесных пожаров общей площадью 129,5 га, из которых четыре ликвидированы, а еще четыре локализованы, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"На землях лесного фонда четыре возгорания ликвидировано на общей площади 15,5 га: по одному в Иркутском, Братском, Чунском и Тайшетском районах. Еще четыре пожара перешли на текущие сутки в локализованное состояние. Их общая площадь - 114 га", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается тушение трех очагов в Братском районе и одного - в Нижнеилимском районе.

В тушении пожаров задействовано более 70 человек и 32 единицы техники. Авиапатрулирование ведут два самолета Ан-2 и четыре Як-18.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ЛЕС, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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