Китай предложил всем странам-членам ООН пользоваться будущей китайской космической станцией

Китайские власти заявили, что все страны-члены ООН при желании смогут использовать будущую китайскую космическую станцию, передают в понедельник китайские СМИ со ссылкой на постпредство КНР при международных организациях в Вене.
"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны вне зависимости от их размеров и уровня развития могут принимать участие в кооперации на равных условиях", - сказал в Вене китайский постпред Ши Чжунцзюнь.
Китай планирует завершить разработку собственной орбитальной станции в 2019 году и рассчитывает начать ее эксплуатацию в полном объеме к 2022 году.
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