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Дальнее зарубежье 29.05.2018 08:56

Китай предложил всем странам-членам ООН пользоваться будущей китайской космической станцией

Китайские власти заявили, что все страны-члены ООН при желании смогут использовать будущую китайскую космическую станцию, передают в понедельник китайские СМИ со ссылкой на постпредство КНР при международных организациях в Вене.

"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны вне зависимости от их размеров и уровня развития могут принимать участие в кооперации на равных условиях", - сказал в Вене китайский постпред Ши Чжунцзюнь.

Китай планирует завершить разработку собственной орбитальной станции в 2019 году и рассчитывает начать ее эксплуатацию в полном объеме к 2022 году.

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Тэги: КИТАЙ, ООН, КОСМОС, СТАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]