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Дальнее зарубежье 29.05.2018 08:57

США решили не расширять санкции против КНДР учитывая прогресс по вопросу о переговорах Ким Чен Ына и Трампа - СМИ

Белый дом принял решение отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи на фоне продолжающихся переговоров по вероятной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает в понедельник газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники.

Белый дом был готов объявить о новых санкциях уже во вторник, но в понедельник отказался от таких мер на неопределенный срок, отмечает один из собеседников газеты.

Минфин США, по данным источников "Уолл-стрит джорнэл", подготовил пакет санкций, направленных против порядка 30 лиц. В список входили, в частности, российские и китайские организации, пишет газета.

"Действия подготавливались в ответ на недавнюю агрессивную риторику Кима, которая побудила Трампа на прошлой неделе внезапно отменить запланированный на следующий месяц саммит, после чего день спустя он заявил, что такая возможность все еще есть", - пишет газета.

На выходных состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, она стала второй после переговоров северокорейского лидера и президента Южной Кореи в апреле. По итогам первых переговоров, которые, как и на этот раз, прошли в Пханмунджоме, лидеры, в частности, договорились поддерживать контакты для решения проблем.

В Пханмунджоме также проводятся переговоры делегаций из США и КНДР, отмечает газета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решил отказаться от переговоров с Ким Чен Ыном, запланированных на 12 июня в Сингапуре. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого Д.Трамп сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится, причем именно 12 июня в Сингапуре.

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Тэги: США, КНДР, САНКЦИИ, РЕШЕНИЕ


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