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Дальнее зарубежье 29.05.2018 09:01

Президент Парагвая досрочно ушел в отставку, чтобы занять место в сенате

Орасио Картес в понедельник досрочно сложил свои полномочия в качестве президента Парагвая, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Президентский срок О.Картеса должен был закончиться в августе 2018 года, однако он сложил свои полномочия, чтобы занять место в сенате страны. Временно исполняющей обязанности президента назначена вице-президент Алисия Пучета.

Согласно конституции страны, президент по окончании пятилетнего срока получает пожизненное место в сенате Парагвая без права голоса. Однако в ходе парламентских выборов в Парагвае в апреле О.Картес получил полноценное сенатское место и предпочел досрочно уйти с поста президента.

22 апреля 2018 года в Парагвае прошли всеобщие выборы. О.Картес не участвовал в выборах, так как не имеет права на переизбрание. После инаугурации 15 августа новым президентом страны станет представитель правящей Парии Колорадо Марио Абдо Бенитез.

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Тэги: ПАРАГВАЙ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]