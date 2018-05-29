Президент Парагвая досрочно ушел в отставку, чтобы занять место в сенате

Орасио Картес в понедельник досрочно сложил свои полномочия в качестве президента Парагвая, сообщает "Ассошиэйтед пресс".
Президентский срок О.Картеса должен был закончиться в августе 2018 года, однако он сложил свои полномочия, чтобы занять место в сенате страны. Временно исполняющей обязанности президента назначена вице-президент Алисия Пучета.
Согласно конституции страны, президент по окончании пятилетнего срока получает пожизненное место в сенате Парагвая без права голоса. Однако в ходе парламентских выборов в Парагвае в апреле О.Картес получил полноценное сенатское место и предпочел досрочно уйти с поста президента.
22 апреля 2018 года в Парагвае прошли всеобщие выборы. О.Картес не участвовал в выборах, так как не имеет права на переизбрание. После инаугурации 15 августа новым президентом страны станет представитель правящей Парии Колорадо Марио Абдо Бенитез.
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