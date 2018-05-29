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29.05.2018 09:02

В Баку состоялся «Пушкинский диктант»

26 мая с.г. в Образовательном комплексе «Модерн» в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку и Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана «Пушкиниана» прошёл «Пушкинский диктант».

Его участников приветствовали директор Образовательного комплекса «Модерн» Мина Алиева и руководитель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор проекта «Пушкиниана» Любовь Якунина. Они рассказали о том, что этот проект проводится в Азербайджане уже 20 лет.

Учащимся образовательных заведений Баку и Сумгаита было предложено ответить на 10 вопросов, касающихся творчества великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Победители диктанта будут объявлены на финальном мероприятии «Пушкинианы», которое состоится 9 июня 2018 года.

Как известно, чуть ранее состоится Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей Х (юбилейной) республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Она пройдет 6 июня в Бакинском Славянском университете.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]