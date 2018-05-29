В Баку состоялся «Пушкинский диктант»

26 мая с.г. в Образовательном комплексе «Модерн» в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку и Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана «Пушкиниана» прошёл «Пушкинский диктант».

Его участников приветствовали директор Образовательного комплекса «Модерн» Мина Алиева и руководитель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор проекта «Пушкиниана» Любовь Якунина. Они рассказали о том, что этот проект проводится в Азербайджане уже 20 лет.

Учащимся образовательных заведений Баку и Сумгаита было предложено ответить на 10 вопросов, касающихся творчества великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Победители диктанта будут объявлены на финальном мероприятии «Пушкинианы», которое состоится 9 июня 2018 года.

Как известно, чуть ранее состоится Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей Х (юбилейной) республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Она пройдет 6 июня в Бакинском Славянском университете.