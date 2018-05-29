В Баку состоялся «Пушкинский диктант»

26 мая с.г. в Образовательном комплексе «Модерн» в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку и Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана «Пушкиниана» прошёл «Пушкинский диктант».
Его участников приветствовали директор Образовательного комплекса «Модерн» Мина Алиева и руководитель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор проекта «Пушкиниана» Любовь Якунина. Они рассказали о том, что этот проект проводится в Азербайджане уже 20 лет.
Учащимся образовательных заведений Баку и Сумгаита было предложено ответить на 10 вопросов, касающихся творчества великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Победители диктанта будут объявлены на финальном мероприятии «Пушкинианы», которое состоится 9 июня 2018 года.
Как известно, чуть ранее состоится Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей Х (юбилейной) республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Она пройдет 6 июня в Бакинском Славянском университете.
Трамп выражает "сильную поддержку" ЮГК - Госдеп
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанское мирное население в период проведения сельхоз работ – Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
ЮГК является важной инфраструктурой для поставок газа в Европу – генсек GECF
Алиев запустил Южный газовый коридор
ЮГК – важный шаг для обеспечения энергетической безопасности Европы, считают в Лондоне
Киев отлично организовал проведение финала Лиги чемпионов - президент УЕФА
Эмин Агаларов стал народным артистом Азербайджана
Thales, Бакметрополитен, Schneider Electric и UFAZ подписали меморандум о сотрудничестве
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Глава МИД Белоруссии на встрече с Лавровым в Минске отметил последовательность в развитии белорусско-российских отношений
Высокопоставленный представитель КНДР летит в Вашингтон для подготовки саммита - СМИ
Населенные пункты на юге Израиля подверглись минометному обстрелу со стороны Газы
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»