В Казани торжественно отмечен 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики



В концертном зале Дома Дружбы народов Татарстана в Казани состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Азербайджанской Республики и 100-летиюАзербайджанской Демократической Республики. Торжество было организовано Региональной общественной организацией «Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан «Азербайджан»».

Директор Дома Дружбы народов Татарстана, депутат Госсовета РТ Ирек Шарипов зачитал поздравление, направленное в адрес азербайджанцев Татарстана Председателем Госсовета РТ, Председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана Фаридом Мухаметшиным, в котором было отмечено, что Декларация независимости была подписана 28 мая 1918 года и благодаря этому документу Азербайджан стал первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины имели избирательные права.

В поздравительном письме было подчеркнуто, что значимое место в семье народов Татарстана занимают азербайджанцы с присущим им трудолюбием и талантом и что в год своего 30-летия, азербайджанская община так же активна и самодостаточна, активно занимается сохранением культуры и языка своего народа.

«Поздравляю вас и весь азербайджанский народ с это исторической датой, выражаю уверенность, что последовательный диалог и дружественное отношение между народами Азербайджана и Татарстана будут способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества Азербайджанской Республики с Республикой Татарстан, Российской Федерацией в целом», - говорится в письме.

Руководитель Азербайджанской национально-культурной автономии РТ Башир Баширов в своем приветственном слове отметил, что для каждого азербайджанца, вне зависимости от места его проживания, День Республики очень важен.



«Я хочу поздравить каждого азербайджанца мира, хочу, чтобы всем нам было комфортно там, где мы живем, чтобы каждый из нас с гордостью говорил «я — азербайджанец», чтобы мы гордились принадлежностью к своему народу», — сказал Башир Баширов.

Гость из Азербайджана, заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов поздравил коллектив РОО «Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан «Азербайджан»» во главе с председателем Баширом Башировым и передал приветствие от председателя Общественного объединения «Татарстан» Абаса Миняшева и татарской диаспоры Азербайджана в целом, подчеркнув, что татары Азербайджана и азербайджанцы Татарстана активно сотрудничают и проводят совместные культурные и общественные мероприятия во благо укрепления дружбы двух братских народов.



На концерте присутствовало более 300 гостей, среди которых представитель Министерства культуры Азербайджана Рашад Алиев, генеральный консул Турции в КазаниАхмет Садык Доган, Президент федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Мехрибан Садыгова, представители научной и творческой интеллигенции, депутаты и чиновники, члены азербайджанской общины.

Концертная программа была насыщена номерами в разных жанрах. На сцене сменяли друг друга вокалисты и хореографические коллективы, изюминкой концерта стали юмористические номера, подготовленные молодежным крылом Азербайджанской национально-культурной автономии. Главным подарком для тех, кто пришел в Дом Дружбы народов Татарстана, стали выступления заслуженной артистки Азербайджана, певицы Гюлюстан Алиевой и певицы Латифы Сойюз.

28 мая 2018 года исполняется 100 лет со дня образования Азербайджанской Демократической Республики – первой парламентской республики на мусульманском Востоке, в которой были учреждены прогрессивные для того времени государственные институты, многопартийная система, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения.

Сегодняшний независимый Азербайджан является наследником АДР. Наша страна благодаря политике, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, и успешно продолжаемой Президентом Ильхамом Алиевым, заняла достойное место на мировой арене.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал огромное значение сотрудничеству Азербайджана и Татарстана. Он говорил:

«Азербайджан веками был связан с Татарстаном. Наши народы имеют общие исторические корни, наши традиции, нравственные ценности очень схожи друг с другом, у нас одна религия. Все это является основой для тесных связей, сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между азербайджанским и татарским народами как в прошлом, так и в настоящем».

Отрадно, что сотрудничество между нашими республиками успешно продолжается и это подтверждается нынешними встречами Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Татарстана Рустама Минниханова.