Союз казаков Азербайджана и татары Азербайджана отметили 100-летие создания АДР



В Баку Союз казаков Азербайджана и Общественное объединение «Татарстан» провели торжественное мероприятие по случаю

100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики.



С приветственным словом к гостям обратился Атаман Союза казаков Азербайджана генерал-лейтенант Сергей Самуйлов, который отметил, что за сто лет наша страна пережила много моментов и благодаря мудрой политике нашего руководства, Общенационального лидера Гейдара Алиева, который восстановил независимость Азербайджана, и политике Президента Ильхама Алиева республика уверенно двигается вперед.

«Мы как граждане Азербайджана вносим посильный вклад в развитие и преуспевание страны. Наша республика многонациональна и толерантна. В 1918 году Азербайджан стал не только первым государством на Востоке с парламентской формой правления, Азербайджан стал образцом демократического, правового и светского государства», - сказал С. Самуйлов.



Председатель совета старейшин Союза казаков Азербайджана генерал-майор Владимир Капировский поздравил присутствующих со 100-летием образования АДР:

«Целый век существует наша Азербайджанская Демократическая Республика. Мы выдержали все испытания и живем мирно, и все это благодаря нашему руководству».



Заместитель Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов поприветствовал гостей мероприятия от имени татар Азербайджана и передал поздравления от Азербайджанской национально-культурной автономии Татарстана во главе с ее руководителем Баширом Башировым, которая торжественно отметила в Казани 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики.

«Мы гордимся, что мы живем на этой земле, отдаем свой долг, чтим традиции. Сегодняшний независимый Азербайджан является наследником АДР. Наша страна благодаря политике, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, и успешно продолжаемой Президентом Ильхамом Алиевым, заняла достойное место на мировой арене», - подчеркнул Э. Рамазанов.



Студент БГУ, участник проекта «Молодые послы Азербайджана», активист Общественного объединения «Татарстан» Сабир Рустамов рассказал об истории создания АДР:

«За период существования АДР было достигнуто равноправие женщин и мужчин, была выпущена национальная денежная единица -бакинский бон, национализирована Азербайджанская армия, создан Национальный банк, достигнуты дипломатические договоренности, официально в международных сообществах Азербайджан был признан независимой республикой.

Сегодня я горжусь, что живу в мультикультуральной стране, в которой уважают равноправие всех граждан, несмотря на различные религии, нации, этносы», - подчеркнул он.



На мероприятии также выступили начальник штаба полковник-лейтенант Владимир Стаценко, начальник молодежного отдела Союза казаков Азербайджана Джамиль Шахсуваров, а среди почетных гостей были председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев и руководитель творческого сектора объединения Исмаил Сафин и другие.



В конце мероприятия по случаю 100-летия создания АДР были вручены награды и дипломы отличившимся и активистам Союза казаков Азербайджана и Общественного объединения «Татарстан».