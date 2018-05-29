ПА НАТО считает важной целью интеграцию Украины и Грузии в альянс

Парламентская ассамблея НАТО в итоговой декларации весенней сессии, которая завершилась 28 мая в Варшаве, обозначила: Украина и Грузия должны получить надежду на интеграцию в альянс.

"Поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО", - говорится в декларации, размещенной на сайте Парламентской ассамблеи НАТО в понедельник.

Также во время сессии ее участники "главной угрозой для НАТО" признали Россию. Члены Альянса согласились с мнением о необходимости единодушной поддержки стран, которые "борются с сокрушительной политикой Москвы и являются друзьями НАТО".

28 мая Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет и в дальнейшем оказывать поддержку Грузии и Украине.

"НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине", - сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, Грузия и Украина являются особо ценными и очень близкими партнерами НАТО.