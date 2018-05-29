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Дальнее зарубежье 29.05.2018 10:03

ПА НАТО считает важной целью интеграцию Украины и Грузии в альянс

Парламентская ассамблея НАТО в итоговой декларации весенней сессии, которая завершилась 28 мая в Варшаве, обозначила: Украина и Грузия должны получить надежду на интеграцию в альянс.

"Поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО", - говорится в декларации, размещенной на сайте Парламентской ассамблеи НАТО в понедельник.

Также во время сессии ее участники "главной угрозой для НАТО" признали Россию. Члены Альянса согласились с мнением о необходимости единодушной поддержки стран, которые "борются с сокрушительной политикой Москвы и являются друзьями НАТО".

28 мая Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет и в дальнейшем оказывать поддержку Грузии и Украине.

"НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине", - сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, Грузия и Украина являются особо ценными и очень близкими партнерами НАТО.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ГРУЗИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]