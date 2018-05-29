ПА НАТО считает важной целью интеграцию Украины и Грузии в альянс

Парламентская ассамблея НАТО в итоговой декларации весенней сессии, которая завершилась 28 мая в Варшаве, обозначила: Украина и Грузия должны получить надежду на интеграцию в альянс.
"Поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО", - говорится в декларации, размещенной на сайте Парламентской ассамблеи НАТО в понедельник.
Также во время сессии ее участники "главной угрозой для НАТО" признали Россию. Члены Альянса согласились с мнением о необходимости единодушной поддержки стран, которые "борются с сокрушительной политикой Москвы и являются друзьями НАТО".
28 мая Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет и в дальнейшем оказывать поддержку Грузии и Украине.
"НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине", - сказал он на пресс-конференции в Варшаве.
По его словам, Грузия и Украина являются особо ценными и очень близкими партнерами НАТО.
Трамп выражает "сильную поддержку" ЮГК - Госдеп
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанское мирное население в период проведения сельхоз работ – Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
ЮГК является важной инфраструктурой для поставок газа в Европу – генсек GECF
Алиев запустил Южный газовый коридор
ЮГК – важный шаг для обеспечения энергетической безопасности Европы, считают в Лондоне
Киев отлично организовал проведение финала Лиги чемпионов - президент УЕФА
Эмин Агаларов стал народным артистом Азербайджана
Thales, Бакметрополитен, Schneider Electric и UFAZ подписали меморандум о сотрудничестве
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Вышел в свет специальный выпуск журнала Caspian Energy
Акция «Флаг» от Nar в честь Дня Республики
Союз казаков Азербайджана и татары Азербайджана отметили 100-летие создания АДР
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»