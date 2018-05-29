Азербайджан в I квартале увеличил экспорт газа в Турцию на 8%

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года экспортировал в Турцию 1 млрд 721,76 млн кубометров газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз, что на 7,8% выше показателя января-марта прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в марте экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 591 млн кубометров газа. При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в феврале на долю газа из Азербайджана пришлось 12,51%.

В целом за март экспорт газа в Турцию составил 4 млрд 725,37 млн кубометров (спад на 7% по сравнению с мартом 2017г).

В 2017 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 542,39 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В рамках «Стадии-1» заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова