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Макроэкономика 29.05.2018 09:58

Азербайджан в любой момент может погасить внешний долг - Алиев

Валютные резервы Азербайджана в 4-5 раз превышают внешний долг страны, заявил президент Ильхам Алиев.

"Внешний долг Азербайджана составляет чуть более 20% ВВП. При этом наши валютные резервы в 4-5 раз превышают внешний долг. В любое время можем погасить внешние долги", - сказал И.Алиев во вторник на церемонии запуска Южного газового коридора.

По его словам, суммарные инвестиции в экономику Азербайджана составили $230 млрд.

И.Алиев добавил, что правительство Азербайджана доходы от экспорта энергоресурсов вкладывает в развитие человеческого капитала.

Как сообщалось ранее, валютные резервы Азербайджана на 1 апреля 2018 года превышают $44 млрд, внешний долг на конец 2017 года оценивается около $9,4 млрд.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФИНАНСЫ, ВОЗМОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]