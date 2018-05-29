Азербайджан в любой момент может погасить внешний долг - Алиев

Валютные резервы Азербайджана в 4-5 раз превышают внешний долг страны, заявил президент Ильхам Алиев.
"Внешний долг Азербайджана составляет чуть более 20% ВВП. При этом наши валютные резервы в 4-5 раз превышают внешний долг. В любое время можем погасить внешние долги", - сказал И.Алиев во вторник на церемонии запуска Южного газового коридора.
По его словам, суммарные инвестиции в экономику Азербайджана составили $230 млрд.
И.Алиев добавил, что правительство Азербайджана доходы от экспорта энергоресурсов вкладывает в развитие человеческого капитала.
Как сообщалось ранее, валютные резервы Азербайджана на 1 апреля 2018 года превышают $44 млрд, внешний долг на конец 2017 года оценивается около $9,4 млрд.
Ф.Исазаде
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