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ТЭК 29.05.2018 10:18

ОПЕК готов рассмотреть любые формы расширения сотрудничества с Азербайджаном - Баркиндо

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил о готовности организации расширить сотрудничество с Азербайджаном.

"ОПЕК готов рассмотреть любые возможности для расширения сотрудничества с Азербайджаном", - заявил М.Баркиндо во вторник в Баку, выступая на церемонии запуска Южного газового коридора.

По его словам, ОПЕК и страны, не входящие в картель, нуждаются в расширении сотрудничества, что позволит добиться устойчивой стабильности на нефтяном рынке. "Считаю, что сотрудничество с ОПЕК+ должно расширяться. Мы должны думать об устойчивой стабильности, это глобальная задача", - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]