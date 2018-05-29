ОПЕК готов рассмотреть любые формы расширения сотрудничества с Азербайджаном - Баркиндо

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил о готовности организации расширить сотрудничество с Азербайджаном.
"ОПЕК готов рассмотреть любые возможности для расширения сотрудничества с Азербайджаном", - заявил М.Баркиндо во вторник в Баку, выступая на церемонии запуска Южного газового коридора.
По его словам, ОПЕК и страны, не входящие в картель, нуждаются в расширении сотрудничества, что позволит добиться устойчивой стабильности на нефтяном рынке. "Считаю, что сотрудничество с ОПЕК+ должно расширяться. Мы должны думать об устойчивой стабильности, это глобальная задача", - добавил он.
Ф.Исазаде
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