ОПЕК готов рассмотреть любые формы расширения сотрудничества с Азербайджаном - Баркиндо

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил о готовности организации расширить сотрудничество с Азербайджаном.

"ОПЕК готов рассмотреть любые возможности для расширения сотрудничества с Азербайджаном", - заявил М.Баркиндо во вторник в Баку, выступая на церемонии запуска Южного газового коридора.

По его словам, ОПЕК и страны, не входящие в картель, нуждаются в расширении сотрудничества, что позволит добиться устойчивой стабильности на нефтяном рынке. "Считаю, что сотрудничество с ОПЕК+ должно расширяться. Мы должны думать об устойчивой стабильности, это глобальная задача", - добавил он.

Ф.Исазаде