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Карабахский конфликт 29.05.2018 10:28

ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанское мирное население в период проведения сельхоз работ – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении в утренние часы 29 мая с оккупированных территорий Физулинского района Азербайджана подвергли обстрелу сельскохозяйственные угодья села Гарганд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны Азербайджана.

"В результате обстрела, была повреждена сельскохозяйственная техника. Жертв и раненых среди мирного населения нет", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]