ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанское мирное население в период проведения сельхоз работ – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении в утренние часы 29 мая с оккупированных территорий Физулинского района Азербайджана подвергли обстрелу сельскохозяйственные угодья села Гарганд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны Азербайджана.

"В результате обстрела, была повреждена сельскохозяйственная техника. Жертв и раненых среди мирного населения нет", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Б.Рустамбеков