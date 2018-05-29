Акция «Флаг» от Nar в честь Дня Республики

Nar, всегда придающий особое значение национальным ценностям, провел интересную акцию в честь 100-летия независимости. В связи с празднованием 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, Nar подарил жителям города трехцветные ленточки, символизирующие национальный флаг Республики.
Акция была проведена как в центре городе, так и во многих частях столицы Азербайджана. Инициатива, реализованная с участием сотрудников мобильного оператора, вызвала глубокий интерес у жителей и гостей Баку. Специальный видеоролик, посвященный проведению акции, доступен на официальной странице мобильного оператора на Facebook или в других социальных сетях.
Следует также отметить, что по случаю 100-летия государственной независимости Nar проводит различные кампании для своих абонентов. Так, абоненты, пользующиеся ими, получают бесплатные минуты разговора и мобильный интернет. Более подробную информацию об этих кампаниях можно получить на интернет-странице nar.az.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).
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