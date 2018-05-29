ЮГК – важный шаг для обеспечения энергетической безопасности Европы, считают в Лондоне

Торговый посланник премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану баронесса Эмма Николсон отмечает заинтересованность Лондона в развитии торговых отношений с Баку.

"BP и SOCAR подписали новый контракт (26 апреля 2018 года на разработку перспективной структуры D230 в азербайджанском секторе Каспия – ИФ). Это сотрудничество может принести большую пользу нашим странам. В этой связи, Великобритания придает важное значение торговым взаимоотношениям с Азербайджаном", - сказала Э.Николсон во вторник в Баку на церемонии запуска Южного газового коридора.

По ее словам, ЮГК - важный шаг, "предпринятый для обеспечения энергетической безопасности Европы".

Она также зачитала приветствие премьер-министра Великобритании Терезы Мей, в котором отмечается, что "нефтегазовые доходы превратили Азербайджан в современную страну".

"Я горжусь вкладом BP в этот процесс. Контракт века (на разработку блока Азери-Чираг-Гюнешли - ИФ), подписанный в 1994 году стал отправной точкой. Я желаю расширить наше сотрудничество", - подчеркивается в послании Т.Мей.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Ф.Исазаде