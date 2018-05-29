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Дальнее зарубежье 29.05.2018 11:04

Населенные пункты на юге Израиля подверглись минометному обстрелу со стороны Газы

Поселения на юге Израиля подверглись крупнейшему с 2014 года минометному обстрелу со стороны сектора Газа, сообщает во вторник газета "Джерузалем пост" со ссылкой на армейские источники.

По ее данным, всего по территории Израиля было выпущено 27 минометных снарядов, однако "большинство из них были успешно перехвачены израильской противоракетной системой "Железный купол".

Отмечается, что несколько снарядов упали, по крайней мере, в двух израильских поселениях.

Информация о пострадавших не поступала.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]