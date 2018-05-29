Населенные пункты на юге Израиля подверглись минометному обстрелу со стороны Газы

Поселения на юге Израиля подверглись крупнейшему с 2014 года минометному обстрелу со стороны сектора Газа, сообщает во вторник газета "Джерузалем пост" со ссылкой на армейские источники.
По ее данным, всего по территории Израиля было выпущено 27 минометных снарядов, однако "большинство из них были успешно перехвачены израильской противоракетной системой "Железный купол".
Отмечается, что несколько снарядов упали, по крайней мере, в двух израильских поселениях.
Информация о пострадавших не поступала.
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