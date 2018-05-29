Высокопоставленный представитель КНДР летит в Вашингтон для подготовки саммита - СМИ

Вице-председатель Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль отправился в США для подготовки саммита лидеров двух государств и по дороге сделал остановку в Пекине, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на источник.
"Как я понимаю, вице-председатель Ким Ён Чхоль прибыл в Пекин, где он проведет в аэропорту переговоры с китайскими официальными лицами, и завтра уедет в США", - сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным.
Уай-Ти-Эн отмечает, что, по мнению наблюдателей, во время визита в США Ким Ён Чхоль может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео для завершения подготовительных мероприятий, предшествующих встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Телеканал указывает, что визит Ким Ён Чхоля пройдет в то время, как Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры на рабочем уровне по повестке дня будущего саммита и протокольным моментам.
Уай-Ти-Эн также напоминает, что в адрес Ким Ён Чхоля, ранее возглавлявшего ведомство внешней разведки и киберопераций КНДР, неоднократно звучали обвинения в организации ряда провокаций против Южной Кореи. В частности, речь идет о его возможной роли в потоплении южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году, в результате чего погибли 46 военнослужащих.
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