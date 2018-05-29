Вышел в свет специальный выпуск журнала Caspian Energy

Специальный выпуск журнала Caspian Energy, посвященный 25-ти летию международной выставки и конференции Caspian Oil & Gas был вручен Президенту Азербайджанской Республики, Председателю Caspian European Club Ильхаму Алиеву на церемонии открытия выставки.
Презентация этого выпуска журнала, также как и первого выпуска журнала Caspian Energy состоялась на открытии выставки Caspian Oil&Gas, которая является главным событием для представителей нефтегазовой отрасли, осуществляющих деятельность в каспийско-черноморском регионе. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
По его словам, данный выпуск также будет представлен в рамках предстоящего 6-го международного Caspian Energy Forum Nakhchivan-2018, который состоится 14 июня в Нахчыванской Автономной Республике.
В новом номере Caspian Energy опубликовано эксклюзивное интервью Главы правительства Королевства Марокко Саада Эддина Эль Отмани.
В Caspian Energy также опубликованы интервью министра промышленности и торговли Чехии Томаша Хунера, Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Марокко в Азербайджанской Республике Мохаммеда Адель Эмбархи, материалы о деятельности SOCAR-Dalgidj LLC – Oceaneering Alliance, Azpetrol, Express Bank, а также материалы к выставке и конференции Iteca Caspian.
Тельман Алиев подчеркнул, что вот уже 25 лет выставка и конференция Caspian Oil & Gas является уникальной площадкой, которая объединяет огромное количество участников со всего мира, способствует динамичному развитию экономики страны, создает множество возможностей, позволяет активно вести переговоры и налаживать бизнес-контакты. «Для нас является большой честью быть участниками выставки с 1994 года и партнерами выставки и конференции Caspian Oil & Gas со дня основания Caspian Energy International Media Group. Пользуясь случаем, мы хотим от души поздравить руководство и весь коллектив Iteca Caspian с 25-летним юбилеем выставки и конференции Caspian Oil & Gas и пожелать достижения еще больших успехов в дальнейшем. Мы искренне благодарны за плодотворное, устойчивое и долгосрочное сотрудничество между компанией Iteca Caspian и Caspian Energy International Media Group», - сказал он.
Международный журнал Caspian Energy распространяется в 70 странах мира. На протяжении 19 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.
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