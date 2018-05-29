Германия хочет запретить некоторые автомобили Daimler с дизельными двигателями

Федеральное министерство транспорта Германии намерено запретить использование на дорогах страны нескольких моделей автомобилей Daimler AG с дизельными двигателями в связи с подозрениями, что на них может быть установлено программное обеспечение, искажающее данные о вредных выбросах в нарушение законодательства.
После встречи с гендиректором Daimler Дитером Цетше министр транспорта ФРГ Андреас Шойер распорядился, что компания должна представить возможные варианты исправления недочетов до 15 июня, пишет MarketWatch.
На прошлой неделе власти ФРГ обязали Daimler отозвать с рынка автофургоны Mercedes-Benz Vito с дизельными двигателями объемом 1,6 литра стандарта Евро-6.
Федеральное агентство по автотранспорту (KBA) Германии пришло к выводу, что две функции управления двигателем по снижению выбросов выхлопных газов не соответствуют действующим правилам.
Алиев обсудил с представителем Госдепа США сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
Президент Алиев провел переговоры с президентом «Microsoft» по Центральной и Восточной Европе
Президент Алиев посетил выставку Caspian Oil&Gas 2018
Алиев: Европа – самый привлекательный рынок для поставок азербайджанского газа
Два высокопоставленных чиновника таможни освобождены от занимаемых должностей и переведены в распоряжение
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Вышел в свет специальный выпуск журнала Caspian Energy
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам наличными
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»