Китайская Alibaba вслед за Tencent вошла в топ-10 брендов мира - BrandZ

Интернет-гигант Alibaba стал уже вторым китайским брендом в десятке самых дорогих марок мира после того, как в прошлом году к этому списку присоединилась телекоммуникационная компания Tencent.

В рэнкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018, проведенном агентством Kantar Millward Brown по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP, Alibaba занимает 9-е место со $113,4 млрд (+92%), тогда как Tencent поднялась с 8-й на 5-ю строчку, увеличив стоимость бренда за год на 65% - до $179 млрд.

Остальные восемь позиций в топ-10 сохраняют компании из США, причем Google остается первой по стоимости бренда в мире уже третий год подряд и в восьмой раз за последние 12 лет. За минувший год бренд Google подорожал на 23%, до $302 млрд.

На втором месте - Apple, бренд которой оценивается в $300,6 млрд, что на 28% больше, чем в 2017 году и на 21,7% больше, чем в 2015 году, когда Apple в последний раз возглавляла рэнкинг.

Между тем Microsoft впервые за четыре года уступила Amazon место в тройке, поскольку стоимость бренда Amazon, по оценкам экспертов, подскочила сразу на 49% - до $207,6 млрд против $201 млрд (+40%) у Microsoft.

В первую десятку рейтинга также вошли Facebook, Visa, IBM, McDonald`s, AT&T.

Всего топ-100 марок прибавили в стоимости $748 млрд (21%) по сравнению с 2017 годом и теперь оцениваются в $4,4 трлн, темпы повышения являются рекордными за все время существования рэнкинга. На восемь высокотехнологичных гигантов из первой десятки приходится треть общей стоимости ведущих брендов.

Три из наиболее быстро развивающихся брендов мира являются китайскими, а в целом 14 марок из КНР, включенные в список, по скорости роста (+47%) вдвое опережают американские (+23%).

В процентном выражении больше всех прибавили китайский интернет-ритейлер JD.com (+94%, 59- е место), Alibaba и китайский производитель алкоголя Moutai (+89%, 34-е место). Среди категорий наибольшее повышение (на 35%) зафиксировано для брендов розничной торговли, на второй строчке - страхование (+34%), третье место делят технологии и премиальные бренды (по +28%).

В рейтинге BrandZ этого года нет российских компаний, в то время как в 2009-2014 годах их было две, а в 2008 году - одна. Вместе с тем в нем впервые появилась компания из Индонезии - региональный банк BCA на 99-й строчке.

Среди новичков рейтинга американская телекоммуникационная компания Spectrum занимает самую высокую, 27-ю позицию. На 81-м месте Uber, на 91-м - Instagram, на 100-м - Adidas.

Самым дорогим среди премиальных брендов мира остается Louis Viutton ($41,1 млрд), на втором месте - Hermes ($28,1 млрд), на третьем - Gucci ($22,4 млрд).

Рейтинг самых дорогих брендов мира Brandz Top 100 составляется ежегодно с 2006 года. Совокупная стоимость брендов входящих в него компаний за это время увеличилась более чем втрое (на 204%). Сейчас топ-7 компаний стоят чуть больше ($1,498 трлн), чем вся сотня брендов 2006 года ($1,44 трлн).