Развертывание военных сил и средств НАТО на востоке деструктивно, подрывает безопасность Европы - Лавров

Россия и Белоруссия считают, что действия НАТО по развертыванию военной инфраструктуры вблизи границ Союзного государства являются деструктивными и подрывают европейскую безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас общий интерес к тому, чтобы развивать равноправные и взаимовыгодные отношения и с Европейским союзом, и в рамках диалога с Североатлантическим альянсом. Однако нас тревожит активизация деятельности НАТО, которую в последнее время мы наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего, в Прибалтике и Польше", - сказал С.Лавров во вторник на совместной с белорусским коллегой пресс-конференции в Минске.
"Наша позиция, как и позиция Республики Беларусь, о чем сегодня было подтверждено на встрече с президентом Александром Лукашенко, остается неизменной: такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, по одностороннему развертыванию сил и средств вблизи наших границ являются деструктивными, подрывают доверие, взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности", - подчеркнул российский министр.
"Мы условились продолжать добиваться того, чтобы эти отношения все-таки выправлялись в соответствии с теми политическими документами, которые на высшем уровне принимались в конце эпохи холодной войны в 90-е годы, в рамках, прежде всего, ОБСЕ", - заявил С.Лавров.
Алиев обсудил с представителем Госдепа США сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
Президент Алиев провел переговоры с президентом «Microsoft» по Центральной и Восточной Европе
Президент Алиев посетил выставку Caspian Oil&Gas 2018
Алиев: Европа – самый привлекательный рынок для поставок азербайджанского газа
Два высокопоставленных чиновника таможни освобождены от занимаемых должностей и переведены в распоряжение
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Вышел в свет специальный выпуск журнала Caspian Energy
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам наличными
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»