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Дальнее зарубежье 29.05.2018 14:42

Развертывание военных сил и средств НАТО на востоке деструктивно, подрывает безопасность Европы - Лавров

Россия и Белоруссия считают, что действия НАТО по развертыванию военной инфраструктуры вблизи границ Союзного государства являются деструктивными и подрывают европейскую безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас общий интерес к тому, чтобы развивать равноправные и взаимовыгодные отношения и с Европейским союзом, и в рамках диалога с Североатлантическим альянсом. Однако нас тревожит активизация деятельности НАТО, которую в последнее время мы наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего, в Прибалтике и Польше", - сказал С.Лавров во вторник на совместной с белорусским коллегой пресс-конференции в Минске.

"Наша позиция, как и позиция Республики Беларусь, о чем сегодня было подтверждено на встрече с президентом Александром Лукашенко, остается неизменной: такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, по одностороннему развертыванию сил и средств вблизи наших границ являются деструктивными, подрывают доверие, взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности", - подчеркнул российский министр.

"Мы условились продолжать добиваться того, чтобы эти отношения все-таки выправлялись в соответствии с теми политическими документами, которые на высшем уровне принимались в конце эпохи холодной войны в 90-е годы, в рамках, прежде всего, ОБСЕ", - заявил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]