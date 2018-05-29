Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам наличными

В преддверии 100-летия Азербайджанской Демократической Республики ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по снижению процентных ставок по кредитам наличными. В период с 24 мая по 29 июня 2018 года ставки по продукту «Кредит наличными» будут снижены до 23% годовых, доступная сумма кредита – до 10 000 манат.

При подаче заявки через дистанционные каналы продаж (интернет или мобильный банк, WhatsApp, колл-центр или сайт банка) процентная ставка будет снижена на 1 п.п. Таким же образом можно получить дисконт по кредитной карте (27% вместо 28%).

Кроме того, при заказе в период акции премиальных дебетовых карт Visa Gold и Visa Platinum клиенты получают скидку на их годовое обслуживание в размере 50%.

Оформить заявку на выдачу кредита наличными можно на сайте банка ВТБ (Азербайджан) или с помощью WhatsApp по номеру +99455 2140986.

Дополнительную информацию о продуктах можно получить в информационном центре по номеру 986, а также на сайте www.vtb.az