Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам наличными

В преддверии 100-летия Азербайджанской Демократической Республики ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по снижению процентных ставок по кредитам наличными. В период с 24 мая по 29 июня 2018 года ставки по продукту «Кредит наличными» будут снижены до 23% годовых, доступная сумма кредита – до 10 000 манат.
При подаче заявки через дистанционные каналы продаж (интернет или мобильный банк, WhatsApp, колл-центр или сайт банка) процентная ставка будет снижена на 1 п.п. Таким же образом можно получить дисконт по кредитной карте (27% вместо 28%).
Кроме того, при заказе в период акции премиальных дебетовых карт Visa Gold и Visa Platinum клиенты получают скидку на их годовое обслуживание в размере 50%.
Оформить заявку на выдачу кредита наличными можно на сайте банка ВТБ (Азербайджан) или с помощью WhatsApp по номеру +99455 2140986.
Дополнительную информацию о продуктах можно получить в информационном центре по номеру 986, а также на сайте www.vtb.az
Алиев обсудил с представителем Госдепа США сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
Президент Алиев провел переговоры с президентом «Microsoft» по Центральной и Восточной Европе
Президент Алиев посетил выставку Caspian Oil&Gas 2018
Алиев: Европа – самый привлекательный рынок для поставок азербайджанского газа
Два высокопоставленных чиновника таможни освобождены от занимаемых должностей и переведены в распоряжение
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Уволен первый замглавы спецслужбы Армении
Трамп сообщает об активных переговорах по подготовке встречи с Ким Чен Ыном
Порошенко анонсировал консультации в Берлине по подготовке саммита "Нормандской четверки"
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»