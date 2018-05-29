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СНГ 29.05.2018 13:53

Лавров назвал суверенным решение Украины о выходе из СНГ

Решение Украины о выходе из Содружества Независимых Государств является суверенным правом этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это суверенное право Украины решать, в каких организациях участвовать, в каких - не участвовать. И СНГ, безусловно, одна из таких организаций", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Минске.

"Украина должна принять решение о том, насколько тот или иной ее шаг в отношении СНГ будет влиять, и как будет влиять - позитивно или негативно на ее собственных граждан", - заявил глава МИД РФ.

"Тут мы ничего поделать не можем. Иногда в действиях наших украинских соседей здравый смысл и забота о собственных гражданах становятся заложником в русофобской линии, делаются заявления о том, что необходимо разорвать дипломатические отношения без всякой заботы о тех сотнях тысячах и миллионах украинцев, которые работают на территории России, делаются заявления о выходе из СНГ", - сказал глава МИД РФ.

"Ну, если захотел, то выйди. Пожалуйста. Но, если уж все, что происходит в отношении той или иной ситуации, в которой задействована Россия, делается через антироссийскую, русофобскую призму, мы здесь тоже поделать ничего не можем", - добавил С.Лавров.

Он подчеркнул, что Россия "будет заинтересована в том, чтобы взаимодействовать со всеми странами, которые создавали СНГ, потому что от конструктивного взаимодействия напрямую зависит решение многочисленных проблем и вопросов, касающихся жизни и деятельности наших граждан".

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, УКРАИНА, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]