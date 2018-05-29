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Дальнее зарубежье 29.05.2018 15:16

Поиски пропавшего в 2014 году малазийского авиалайнера MH370 окончатся в ближайшие дни

Поиски пропавшего с радаров в 2014 году авиалайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines завершатся в ближайшие дни, сообщила во вторник американская компания Ocean Infinity, ведущая поисковую операцию.

"Нынешние поиски обломков MH370 вскоре подойдут к концу", - приводят западные СМИ слова представителя Ocean Infinity.

Однако при этом он не назвал точную дату окончания поисковиков.

В январе малазийские власти приняли предложение компании Ocean Infinity, базирующейся в США, продолжить поиски самолета в течение трех месяцев. Незадолго до этого власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета Malaysia Airlines, который исчез, выполняя рейс MH370 между Куала-Лумпуром и Пекином 8 марта 2014 года.

Лайнер пропал с экранов радаров через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, САМОЛЕТ, ПОИСКИ, ОКОНЧАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]