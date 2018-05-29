Поиски пропавшего в 2014 году малазийского авиалайнера MH370 окончатся в ближайшие дни

Поиски пропавшего с радаров в 2014 году авиалайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines завершатся в ближайшие дни, сообщила во вторник американская компания Ocean Infinity, ведущая поисковую операцию.

"Нынешние поиски обломков MH370 вскоре подойдут к концу", - приводят западные СМИ слова представителя Ocean Infinity.

Однако при этом он не назвал точную дату окончания поисковиков.

В январе малазийские власти приняли предложение компании Ocean Infinity, базирующейся в США, продолжить поиски самолета в течение трех месяцев. Незадолго до этого власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета Malaysia Airlines, который исчез, выполняя рейс MH370 между Куала-Лумпуром и Пекином 8 марта 2014 года.

Лайнер пропал с экранов радаров через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.