SOCAR оценивает строительство в Турции нового нефтехимического комплекса в $1,6-2,2 млрд, планирует запустить его в 2023г

Компания SOCAR Turkiye Enerji оценивает строительство в Турции нового нефтехимического комплекса в $1,6-2,2 млрд, сообщил глава компании Заур Гахраманов журналистам во вторник.

"В конце I-го квартала - в конце апреля 2019 года будет принято окончательное инвестиционное решение по реализации данного проекта, строительство комплекса планируется начать в середине того же года и завершить до конца 2022 года. Пуск нового комплекса в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году. По стоимости проекта пока говорить преждевременно, но первоначально он оценивается в $1,6-2,2 млрд", - сказал З.Гахраманов.

По его словам, мощность предприятия составит 1 млн тонн PTA (терефталевая кислота) и полипропилена.

В настоящее время по проекту строительства нового комплекса продолжаются инжиниринговые работы, которые завершатся в конце 2018 года. Также были проведены переговоры по приобретению лицензий в рамках проекта с компаниями BP и Axens и необходимые лицензии уже получены.

Как глава SOCAR Turkiye Enerji, к проекту проявляют интерес крупные нефтехимические компании. "Турция – очень интересный рынок, поэтому многие компании проявляют интерес к нашему новому проекту. Мы ведем переговоры с рядом крупных мировых нефтехимических компаний. Однако, инвестиционное решение по строительству нового комплекса будет принять вне зависимости от того будет ли проект реализован SOCAR самостоятельно или в партнерстве с другими", - подчеркнул он.

При этом З.Гахраманов сообщил, что участие других компаний позволит не только разделить финансовые риски, но увеличить проектную мощность предприятия.

"Что касается финансирования проекта, то для этих целей могут быть использованы как внутренние ресурсы SOCAR Turkiye Enerji за счет доходов комплекса Petkim, так и внешние привлеченные средства", - сказал З.Гахраманов.

Он сообщил, что в настоящее время Petkim Petrokimya Holding внутренний спрос Турции на нефтехимическую продукцию покрывает всего на 17%, выше этого уровня комплекс "чисто физически не может производить". Строительство же нового комплекса позволит удовлетворить внутренний спрос страны на нефтехимическую продукцию на 40%.

"В этой связи турецкие власти очень заинтересованы в реализации подобного проекта и оказывают нам большую поддержку. Мы в настоящее время ведем переговоры с турецкой стороной по созданию специальной промышленной зоны, включающей Petkim Petrokimya Holding, НПЗ STAR и новый нефтехимический комплекс. Думаю, что о положительном решении этого вопроса мы сможем объявить уже в конце текущего года", -отметил З.Гахраманов.

SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания также в Турции осуществляет строительство нефтеперерабатывающего завода «STAR», контейнерного терминала, электростанции, поставки газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова