Киев должен рассмотреть все плюсы и минусы выхода из СНГ - глава белорусского МИД

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявляет, что Украина должна всесторонне рассмотреть свое решение по выходу из Содружества.

"Украина должна взвесить все "за" и "против", что ей будет выгоднее, оставаться ли участником соглашений (действующих в СНГ - ИФ)", - сказал В.Макей журналистам во вторник в Минске.

По его словам, белорусская сторона считает, что это право Украины - выйти из уставных органов Содружества. "Мы обратили внимание, что в последнее время Украина не принимала участие в мероприятиях СНГ на высоком, высшем уровне. Мы об этом очень сожалеем", - сказал министр.

Вместе с тем, напомнил он, Украина является участником ряда важных договоренностей и соглашений, которые были заключены в рамках СНГ. "Это важные с нашей точки зрения, чувствительные соглашения, связанные с вопросами миграции, безвизового въезда и другими важными аспектами торгово-экономической деятельности", - отметил В.Макей.

"В любом случае я могу сказать, что мы очень сожалеем об этом решении (Украины - ИФ), потому что с нашей точки зрения СНГ было и остаётся хорошей площадкой для проведения дискуссий по всему спектру и палитре вопросов нашего сотрудничества", - резюмировал министр.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение Украины о выходе из Содружества является суверенным правом этой страны.

"Это суверенное право Украины решать, в каких организациях участвовать, в каких - не участвовать. И СНГ, безусловно, одна из таких организаций", - сказал С.Лавров.

"Украина должна принять решение о том, насколько тот или иной ее шаг в отношении СНГ будет влиять, и как будет влиять - позитивно или негативно на ее собственных граждан", - заявил глава МИД РФ.

"Тут мы ничего поделать не можем. Иногда в действиях наших украинских соседей здравый смысл и забота о собственных гражданах становятся заложником в русофобской линии, делаются заявления о том, что необходимо разорвать дипломатические отношения без всякой заботы о тех сотнях тысячах и миллионах украинцев, которые работают на территории России, делаются заявления о выходе из СНГ", - сказал С.Лавров.

"Ну, если захотел, то выйди. Пожалуйста. Но, если уж все, что происходит в отношении той или иной ситуации, в которой задействована Россия, делается через антироссийскую, русофобскую призму, мы здесь тоже поделать ничего не можем", - добавил министр.

Он подчеркнул, что Россия "будет заинтересована в том, чтобы взаимодействовать со всеми странами, которые создавали СНГ, потому что от конструктивного взаимодействия напрямую зависит решение многочисленных проблем и вопросов, касающихся жизни и деятельности наших граждан".