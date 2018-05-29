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СНГ 29.05.2018 15:49

Глава МИД Белоруссии назвал константой союзнические отношения с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает отношения с Россией основой для выстраивании внешней политики.

"Союзнические отношения с Россией - это константа и базовый элемент нашей внешней политики, и это было особо отмечено на встрече с президентом (на встрече президента Александра Лукашенко с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник в Минске - ИФ)" , - заявил В.Макей по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства РФ во вторник в Минске.

Он также отметил, что Белоруссия и Россия заинтересованы в развитии интеграционных процессов и будут продолжать курс на углубление взаимодействия на пространстве СНГ, в рамках ЕАЭС, ОДКБ.

"Поэтому обсудили подходы и главные задачи интеграционных органов. Отдельно затронули вопросы региональной безопасности, включая урегулирование ситуации на востоке Украины, в Сирии", - продолжил В.Макей.

По его словам, также стороны обсудили совместные подходы по вопросам мировой повестки дня.

"В условиях нынешних серьезных политических и экономических вызовов особенно востребована координация усилий Беларуси и России на международной арене", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщалось, С.Лавров посещает с рабочим визитом Минск.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, СОЮЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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