Глава МИД Белоруссии назвал константой союзнические отношения с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает отношения с Россией основой для выстраивании внешней политики.

"Союзнические отношения с Россией - это константа и базовый элемент нашей внешней политики, и это было особо отмечено на встрече с президентом (на встрече президента Александра Лукашенко с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник в Минске - ИФ)" , - заявил В.Макей по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства РФ во вторник в Минске.

Он также отметил, что Белоруссия и Россия заинтересованы в развитии интеграционных процессов и будут продолжать курс на углубление взаимодействия на пространстве СНГ, в рамках ЕАЭС, ОДКБ.

"Поэтому обсудили подходы и главные задачи интеграционных органов. Отдельно затронули вопросы региональной безопасности, включая урегулирование ситуации на востоке Украины, в Сирии", - продолжил В.Макей.

По его словам, также стороны обсудили совместные подходы по вопросам мировой повестки дня.

"В условиях нынешних серьезных политических и экономических вызовов особенно востребована координация усилий Беларуси и России на международной арене", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщалось, С.Лавров посещает с рабочим визитом Минск.