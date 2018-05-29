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СНГ 29.05.2018 16:19

Порошенко анонсировал консультации в Берлине по подготовке саммита "Нормандской четверки"

Президент Украины Петр Порошенко поручил заместителю главы свой администрации 1 июня выехать в Берлин для проведения переговоров о подготовке встречи в "Нормандском формате" на высшем уровне.

"Мы очень твердо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев будет принято в ближайшее время. Мы договорились в Аахене, что попытаемся организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне Нормандского формата , и по этому поводу по моему поручению заместитель главы президентской администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров, - заявил П.Порошенко в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве во вторник.

В администрации президента Украины вопросы внешней политики курирует заместитель главы АП Константин Елисеев.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ПОРОШЕНКО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]