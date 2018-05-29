Президент Украины Петр Порошенко поручил заместителю главы свой администрации 1 июня выехать в Берлин для проведения переговоров о подготовке встречи в "Нормандском формате" на высшем уровне.
"Мы очень твердо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев будет принято в ближайшее время. Мы договорились в Аахене, что попытаемся организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне Нормандского формата , и по этому поводу по моему поручению заместитель главы президентской администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров, - заявил П.Порошенко в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве во вторник.
В администрации президента Украины вопросы внешней политики курирует заместитель главы АП Константин Елисеев.
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