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Происшествия 29.05.2018 14:54

В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера

В Азербайджане арестованы три человека по обвинениям в контрабанде наркотических средств из Ирана, в ходе следственных мероприятий задержан сотрудник спецслужб, сообщается в совместном сообщении Службы госбезопасности и Генпрокуратуры.

"В результате спецоперации, проведенной сотрудниками СГБ 5 февраля 2018 года, были задержаны члены преступной группы, которая пыталась осуществить контрабанду из Ирана 1 565,5 гр героина, 500 ампул метадона по 20 гр каждая и психотропных веществ общим весом 307,34 гр. По факту возбуждено уголовное дело, арестованы двое – Мехман Агарзаев и Нариман Садыгов", - отмечается в совместном заявлении ведомств.

Кроме этого, в ходе следствия был выявлен их подельник – Абдуллаев Хаял, в доме которого при обыске были изъяты сильные наркотические вещества. Х.Абдуллаев решением суда также арестован.

В ходе следствия было также установлено, что сотрудник Ширванского городского отдела СГБ Ровшан Агаев в сговоре с двумя местными жителями получил значительные денежные средства с целью освобождения Х.Абдуллаева. При этом одна из участниц этой финансовой аферы Сарайханым Абдуллаева пропала 24 мая.

"По данным фактам возбуждено уголовное дело. В результате расследования Р.Агаев уволен из органов СГБ. Кроме этого, он и его второй подельник Матляб Амиров привлечены к следствию в качестве подозреваемых.

В настоящее время по данному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

А.Азизов

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Тэги: СПЕЦСЛУЖБА, НАРКОКУРЬЕРЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]