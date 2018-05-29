В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера

В Азербайджане арестованы три человека по обвинениям в контрабанде наркотических средств из Ирана, в ходе следственных мероприятий задержан сотрудник спецслужб, сообщается в совместном сообщении Службы госбезопасности и Генпрокуратуры.
"В результате спецоперации, проведенной сотрудниками СГБ 5 февраля 2018 года, были задержаны члены преступной группы, которая пыталась осуществить контрабанду из Ирана 1 565,5 гр героина, 500 ампул метадона по 20 гр каждая и психотропных веществ общим весом 307,34 гр. По факту возбуждено уголовное дело, арестованы двое – Мехман Агарзаев и Нариман Садыгов", - отмечается в совместном заявлении ведомств.
Кроме этого, в ходе следствия был выявлен их подельник – Абдуллаев Хаял, в доме которого при обыске были изъяты сильные наркотические вещества. Х.Абдуллаев решением суда также арестован.
В ходе следствия было также установлено, что сотрудник Ширванского городского отдела СГБ Ровшан Агаев в сговоре с двумя местными жителями получил значительные денежные средства с целью освобождения Х.Абдуллаева. При этом одна из участниц этой финансовой аферы Сарайханым Абдуллаева пропала 24 мая.
"По данным фактам возбуждено уголовное дело. В результате расследования Р.Агаев уволен из органов СГБ. Кроме этого, он и его второй подельник Матляб Амиров привлечены к следствию в качестве подозреваемых.
В настоящее время по данному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
А.Азизов
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