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Бизнес и законодательство 29.05.2018 15:09

Два высокопоставленных чиновника таможни освобождены от занимаемых должностей и переведены в распоряжение

Начальник Главного управления бакинской таможни Вюсал Новрузов и начальник главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере Баба Салаев освобождены от занимаемых должностей и переданы в распоряжение, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете.

На место В.Новрузова назначен Исмаил Гусейнов, который ранее возглавлял Главное управление автотранспорта ГТК. На место же Б.Салаева назначен Месум Расулов.

В свою очередь, на должность начальника Главное управление автотранспорта ГТК назначен Гусейн Гасанли, который занимал должность начальника финансового отдела управления.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТАМОЖНЯ, РУКОВОДИТЕЛИ, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]