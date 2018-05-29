Два высокопоставленных чиновника таможни освобождены от занимаемых должностей и переведены в распоряжение

Начальник Главного управления бакинской таможни Вюсал Новрузов и начальник главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере Баба Салаев освобождены от занимаемых должностей и переданы в распоряжение, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете.

На место В.Новрузова назначен Исмаил Гусейнов, который ранее возглавлял Главное управление автотранспорта ГТК. На место же Б.Салаева назначен Месум Расулов.

В свою очередь, на должность начальника Главное управление автотранспорта ГТК назначен Гусейн Гасанли, который занимал должность начальника финансового отдела управления.

Б.Рустамбеков