Два высокопоставленных чиновника таможни освобождены от занимаемых должностей и переведены в распоряжение

Начальник Главного управления бакинской таможни Вюсал Новрузов и начальник главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере Баба Салаев освобождены от занимаемых должностей и переданы в распоряжение, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете.
На место В.Новрузова назначен Исмаил Гусейнов, который ранее возглавлял Главное управление автотранспорта ГТК. На место же Б.Салаева назначен Месум Расулов.
В свою очередь, на должность начальника Главное управление автотранспорта ГТК назначен Гусейн Гасанли, который занимал должность начальника финансового отдела управления.
Б.Рустамбеков
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