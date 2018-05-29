Все трое погибших в стрельбе в Льеже - женщины

Полиция Льежа подтвердила, что устроивший в городе во вторник перестрелку мужчина убил трех женщин: двух полицейских патрульной службы и пассажирку проезжавшей мимо автомашины.

Сообщается также о двух раненых в ходе операции полицейских.

Ранее сообщалось, что преступник, убив трех человек, скрылся на территории лицея, где взял в заложницы женщину и после этого был застрелен сотрудниками полиции.

В настоящее время ученики лицея находятся в безопасности, сообщают бельгийские СМИ.

Квартал Льежа, где произошла перестрелка, полностью перекрыт для движения, отмечается в сообщениях.