Президент Алиев провел переговоры с генсеком GECF

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку генерального секретаря Форума стран-экспортеров экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum, GECF) Юрия Сентюрина, сообщает сайт главы государства.
А.Азизов
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