С мая по июль в Демократической республике Конго вирусом Эбола могут заболеть до 300 человек - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что с мая по июль 2018 года от 100 до 300 жителей Демократической Республики Конго (ДРК) могут заразиться вирусом Эбола, говорится в опубликованном во вторник обновленном плане ВОЗ по реагированию на вспышку заболевания.
В ранней версии плана расчеты допускали от 80 до 100 случаев заражения вирусом.
В документе отмечается, что бюджет плана, который предусматривает меры против вируса Эбола, будет рассчитываться, исходя из этих цифр потенциально зараженных.
Ранее сообщалось, что общее число жертв лихорадки Эбола в ДРК выросло до 27 человек. Кроме того, министерство здравоохранения страны подтвердило 35 случаев заражения вирусом, еще 13 случаев заболевания считаются вероятными.
Ранее в мае Европейская комиссия объявила, что выделит 1,5 млн евро на поддержку ВОЗ и Международной федерации обществ Красного Креста в борьбе с лихорадкой Эбола в ДРК.
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