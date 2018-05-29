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Дальнее зарубежье 29.05.2018 19:27

С мая по июль в Демократической республике Конго вирусом Эбола могут заболеть до 300 человек - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что с мая по июль 2018 года от 100 до 300 жителей Демократической Республики Конго (ДРК) могут заразиться вирусом Эбола, говорится в опубликованном во вторник обновленном плане ВОЗ по реагированию на вспышку заболевания.

В ранней версии плана расчеты допускали от 80 до 100 случаев заражения вирусом.

В документе отмечается, что бюджет плана, который предусматривает меры против вируса Эбола, будет рассчитываться, исходя из этих цифр потенциально зараженных.

Ранее сообщалось, что общее число жертв лихорадки Эбола в ДРК выросло до 27 человек. Кроме того, министерство здравоохранения страны подтвердило 35 случаев заражения вирусом, еще 13 случаев заболевания считаются вероятными.

Ранее в мае Европейская комиссия объявила, что выделит 1,5 млн евро на поддержку ВОЗ и Международной федерации обществ Красного Креста в борьбе с лихорадкой Эбола в ДРК.

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Тэги: КОНГО, ВОЗ, ЭБОЛА, УГРОЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]