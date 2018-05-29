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Дальнее зарубежье 29.05.2018 17:28

Папуа - Новая Гвинея запретила Facebook на месяц для борьбы с фейковыми новостями и пользователями

Правительство Папуа - Новой Гвинеи запретило социальную сеть Facebook в стране на один месяц, чтобы изучить, как ее граждане используют платформу, как распространяются ложные сведения и порнография, и по возможности удалить фейковых пользователей, пишет The Guardian.

Число пользователей Facebook по всему миру превышает 2 млрд человек. Сколько из них являются гражданами Папуа - Новой Гвинеи, точно не известно. Однако, по данным Всемирного банка, доступ к интернету имеют менее 10% из 8 млн жителей страны.

Приостановка работы соцсети "позволит собрать информацию, чтобы идентифицировать, отфильтровать и удалить пользователей Facebook, скрывающихся за фейковыми учетными записями, выгружающих порнографические изображения, размещающих ложную и вводящую в заблуждение информацию", заявил министр связи Папуа - Новой Гвинеи Сэм Бэзил местному изданию Post Courier.

Кроме того, власти намерены изучить, как с Facebook взаимодействуют другие государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПАПУА, НОВАЯ/ГВИНЕЯ, FACEBOOK, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]