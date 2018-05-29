Алиев обсудил с представителем Госдепа США сотрудничество в сфере энергетики и безопасности

Баку. 29 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку заместителя помощника по энергетически вопросам Госсекретаря США Сандру Оудкирк, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев на встрече высоко оценил стремление США развивать энергетическое сотрудничество с Азербайджаном.

С.Оудкирк, в свою очередь, подчеркнула, что сотрудничество Баку и Вашингтона в сфере энергетики вносит вклад в диверсификацию энергообеспечения Европы.

"На встрече было также отмечено успешное азербайджано-американское сотрудничество в сферах политики, экономики, энергетики и безопасности, выражена уверенность в дальнейшем расширении двусторонних отношений", - отмечается в информации.

А.Азизов