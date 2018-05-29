Президент Алиев посетил выставку Caspian Oil&Gas 2018

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник посетил юбилейную выставку и конференцию Caspian Oil&Gas 2018, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Глава государства посетил стенды компаний- участников выставки и ознакомился с представленной на них продукцией.
В выставке Caspian Oil&Gas принимают участие 312 компании из 38 стран мира (Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Малайзии, России, Турции, Узбекистана, Украины, Франции и др.)
Ф. Исадазе
Алиев обсудил с представителем Госдепа США сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
Президент Алиев провел переговоры с президентом «Microsoft» по Центральной и Восточной Европе
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Трамп сообщает об активных переговорах по подготовке встречи с Ким Чен Ыном
Порошенко анонсировал консультации в Берлине по подготовке саммита "Нормандской четверки"
Глава МИД Белоруссии назвал константой союзнические отношения с Россией
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Вышел в свет специальный выпуск журнала Caspian Energy
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам наличными
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»