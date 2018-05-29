Президент Алиев посетил выставку Caspian Oil&Gas 2018

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник посетил юбилейную выставку и конференцию Caspian Oil&Gas 2018, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Глава государства посетил стенды компаний- участников выставки и ознакомился с представленной на них продукцией.

В выставке Caspian Oil&Gas принимают участие 312 компании из 38 стран мира (Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Малайзии, России, Турции, Узбекистана, Украины, Франции и др.)

Ф. Исадазе