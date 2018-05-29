Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0273 GBR   2.2641 TRY   0.3709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.64 Brent   75.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 16° 24° 31 Май 17° 27° 1 Июн 18° 29°

ТЭК 29.05.2018 16:28

Президент Алиев посетил выставку Caspian Oil&Gas 2018

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник посетил юбилейную выставку и конференцию Caspian Oil&Gas 2018, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Глава государства посетил стенды компаний- участников выставки и ознакомился с представленной на них продукцией.

В выставке Caspian Oil&Gas принимают участие 312 компании из 38 стран мира (Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Малайзии, России, Турции, Узбекистана, Украины, Франции и др.)

Ф. Исадазе

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЫСТАВКА, УЧАСТИЕ


Похожие новости


Путин отметил заслугу сотрудников "Алмазного фонда" в сохранении традиций ювелирного дела Президент Азербайджана посетил выставки пищевой промышленности и сельского хозяйства Президент Алиев знакомится с туристической выставкой AITF-2017 Президент Алиев посетил Международную выставку BakuTel 2016 Президент Азербайджана посетил выставку оборонной промышленности «ADEX 2016» Президент Азербайджана принял участие на выставках пищевой промышленности и сельского хозяйства

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]